Gartenhütte in Flammen: Brandursache steht nun fest

Am 4. August, gegen 23 Uhr, kam es am Hof eines 53-jährigen Mannes zu einem Brand bei einer Gartenhütte, 5 Minuten berichtete. Nun konnte die Ursache ermittelt werden. Beim Eintreffen der verständigten Einsatzkräfte befand sich die Hütte bereits in Vollbrand. Mehr dazu in: Gartenhütte brannte lichterloh. Die Löscharbeiten wurden von der FF St. Paul, Granitztal, St- Georgen und Maria Rojach durchgeführt. Insgesamt waren 94 Personen der Feuerwehren im Einsatz. Um 23.35 Uhr meldete die FF St. Paul „Brand aus“.

Brandursache ermittelt

Eine am heutigen 5. August durchgeführte Brandursachenermittlung durch Amtssachverständige der Brandverhütungsstelle des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes ergab, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen elektrischen Defekt im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Brutautomaten zurückzuführen ist. Für eine andere Brandursache lagen zum Zeitpunkt der Ermittlungen keine Hinweise vor.