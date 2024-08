Traktor über Böschung gestürzt: Landwirt ins Krankenhaus gebracht

Spittal an der Drau

/ ©FF Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 5. August 2024, 19:53 / ©FF Spittal an der Drau

Die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau ist Montagnachmittag, am 5. August, mittels Sirene zu einem Traktorunfall gerufen worden. Bei Mäharbeiten ist der Traktor über eine Böschung gestürzt. „Glücklicherweise konnte sich die Person vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug befreien. Der verunfallte Lenker wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus verbracht“, so die Florianis. Das Fahrzeug musste geborgen bzw. aufgerichtet werden

Update: Nähere Details zum Unfall

Mittlerweile gab die Polizei weitere Details zum Unfall bekannt. Bei dem Lenker handelte es sich um einen 46-jährigen Landwirt aus dem Bezirk Spittal. Er war auf einer Wiese mit Arbeiten beschäftigt. „Dabei lenkte er seinen Traktor mit dem daran befestigten Mulcher auf einer waagrechten Wiesenfläche, während der Mulcher rechtsseitig nach unten auf die dortige Böschungsfläche gelegt wurde. Bereits nach wenigen Metern Fahrt kippte der Traktor aus bis dato unbekannter Ursache nach rechts und kam durch einen darunter stehenden Baum zum Stillstand. Der Traktor blieb rechtsseitig liegen und der Landwirt wurde durch einen zufällig vorbeigehenden Passanten aus der Traktorkabine geborgen“, schildert die Polizei den Vorfall. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins KH Spittal/Drau gebracht. Der Traktor wurde durch die FF Spittal/Drau, welche mit 27 Personen und sechs Fahrzeugen im Einsatz stand, mittels Seilwinde geborgen. Die geringe Menge an ausgetretenem Motoröl konnte ebenfalls durch die FF gebunden werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2024 um 20:21 Uhr aktualisiert