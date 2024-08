Motorradfahrer prallt gegen Leitschiene: 28-Jähriger verletzt

Am Montagnachmittag, 5. August, fuhr ein 28-jähriger Klagenfurter mit seinem Motorrad auf der B70 vom Griffner Berg kommend in Richtung St. Andrä. In einer scharfen Linkskurve in der Gemeinde St. Andrä (Bezirk Wolfsberg) unterschätzte er den starken Kurvenradius, kam zu Sturz und prallte gegen die Leitschiene bzw. gegen den darunter befindlichen Betonsockel. Der 28-jährige wurde mit der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wolfsberg eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ.