Nachbar sieht brennende Thuje – und alarmiert den Hausbesitzer

Am heutigen Montag, 5. August, hat kurz vor 17 Uhr eine Thuje auf einem Grundstück in Finkenstein am Faaker See aus unbekannter Ursache zu brennen begonnen. Der Brand wurde von den Nachbarn bemerkt und konnte vom Hausbesitzer gelöscht werden. Im Einsatz stand neben der Polizei auch die Feuerwehr Gödersdorf und führte Nachlöscharbeiten durch. Ebenfalls beschädigt wurde der Dachstuhl des Gebäudes. Personen kamen nicht zu Schaden.