Bis zu 31 Grad: Hier wird es in Österreich am Dienstag am wärmsten

In Österreich stellt sich am Dienstag unter zunehmendem Hochdruckeinfluss verbreitet stabiles und sonniges Wetter ein. „Einzig über den südwestlichen Gebirgsgruppen können sich am Nachmittag mit verstärkter Quellwolkenbildung ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter entwickeln“, berichten die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Der Wind wird bei Höchsttemperaturen von 23 bis 31 Grad nur schwach wehen. Am wärmsten dürfte es dabei im Westen werden.