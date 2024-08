Wechselhafte Wetteraussichten erwarten uns am Dienstag

In den östlichen Landesteilen Kärntens bleibt es am Dienstag trocken.

Zwar hält sich am Dienstagvormittag verbreitet noch der Hochnebel, „spätestens mittags lockert dieser aber auf und es wird sonnig!“, versprechen die Meteorologen von Geosphere Austria. Jedoch können sich am Nachmittag über den Bergen erneut einige Quellwolken und an der Grenze zu Osttirol für lokale Gewitter und Regenschauer sorgen. In den östlichen Landesteilen sollte es aber trocken bleiben.