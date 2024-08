„Wolkenlos“: Am Dienstag zeigt sich in Wien wieder die Sonne

Veröffentlicht am 5. August 2024, 21:20 / ©5 Minuten

Generell kommt in Österreich am Dienstag die Sonne zum Vorschein. „Unter zunehmendem Hochdruckeinfluss stellt sich verbreitet stabiles und sonniges Wetter ein“, wissen die Experten der GeoSphere. Nur en südwestlichen Gebirgsgruppen können sich am Nachmittag vereinzelt Schauer oder Gewitter entwickeln.

Wetter in Wien

In Wien wird es „den ganzen Tag über ist es sonnig, oft sogar wolkenlos“, so die Prognose der GeoSphere. Dazu weht schwacher Wind aus Nord bis Ost. Morgens erreichen die Temperaturen 14 Grad, untertags steigen sie auf bis zu 28 Grad.