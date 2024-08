Zuerst Nebel, dann Sonne: So wird das Wetter am Dienstag

Am Dienstag werden bis zu 28 Grad erwartet.

Am Dienstag werden bis zu 28 Grad erwartet.

Veröffentlicht am 5. August 2024, 21:20 / ©5 Minuten

„Der Dienstag startet vielerorts mit Nebel oder tiefen Restwolken. Schon im Laufe des Vormittags sollte sich aber durchwegs sonniges Wetter durchsetzen“, so die Wetterprognose der GeoSphere für Dienstag. Vereinzelnd könne es am Nachmittag auch zu kurzen Regenschauern kommen, zum Beispiel im Oberen Murtal. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad, im Laufe des Tages steigen sie auf 25 bis 28 Grad.