Wandergruppe kommt nur langsam weiter: Per Helikopter gerettet

Veröffentlicht am 6. August 2024, 06:16 / ©Thomas Kaiser

Am 5. August 2024, um 06.45 Uhr, stieg die 3-köpfige kroatische Gruppe (Frau im Alter von 40 Jahren sowie 2 Männer im Alter von 32 und 45 Jahren) von der „Stüdlhütte“ aus, über das „Teischnitzkees“, in Richtung „Stüdlgrat“ auf. Für ca. eine Stunde suchte die Gruppe den Einstieg und konnte schließlich gegen 9.30 Uhr in den Grat einsteigen. Gegen 13.00 Uhr erreichte die Gruppe das sogenannte „Frühstücksplatzl“ auf 3550 Meter Seehöhe. Da die Gruppe nur sehr langsam vorankam, eine 40-jährige Kroatin immer schwächer wurde und ca. 100 Höhenmeter unter dem Gipfel nicht mehr weitergehen konnte, musste die Gruppe die Tour abbrechen und setzte den Notruf ab.

Hubschrauber wurde angefordert

Aufgrund der einbrechenden Nacht und der stetigen Verschlechterung des Wetters wurde seitens der alarmierten Bergrettung Kals der Notarzthubschrauber Christophorus 7 angefordert. Der Notarzthubschrauber konnte alle drei Bergsteiger ca. 100 Höhenmeter unter dem Gipfel bergen und um 20:40 Uhr bei der „Stüdlhütte“ unverletzt absetzen.