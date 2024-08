Drei Autos kollidieren bei Auffahrt zur Autobahn: Mehrere Verletzte

Am 5. August 2024, gegen 18.45 Uhr, hielten in Schönberg im Stubaital auf der B 183 talauswärtsfahrend zwei Pkw Lenker, zuerst ein 38-jähriger Österreicher und darauffolgend ein 25-jähriger Österreicher, ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt an, um in weiterer Folge nach links, auf die Autobahnauffahrt der A 13 in Fahrtrichtung Innsbruck, aufzufahren. Die als Dritte nachkommende 32-jährige österreichische Pkw Lenkerin nahm den geplanten Abbiegevorgang und das damit verkehrsbedingte Anhalten der beiden vorrausfahrenden Pkws den bisher erfolgten Erhebungen zufolge zu spät wahr und prallte gegen das Heck des vom 25-Jährigen gelenkten Pkws. Dessen Fahrzeug wurde infolge der Wucht des Anpralls gegen das Heck des Pkws vom 38-Jährigen geschoben. Die 32-Jährige sowie der 25-Jährige und dessen zwei Beifahrerinnen, eine 28-jährige und eine 64-jährige Österreicherin wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht.