Altstadtzauber sorgt für Behinderungen im Busverkehr

Veröffentlicht am 6. August 2024, 06:30 / ©KMG

Der Heuplatz ist ab Donnerstag, 8. August, 18 Uhr gesperrt. Die Linien A, B, 4 und 5 fahren stadtein- und stadtauswärts über den St. Veiter Ring – Villacher Ring zum Heiligengeistplatz. Ersatzhaltestellen für den Heuplatz werden am St. Veiter Ring/Postbushaltestelle Mondgasse eingerichtet.

Nicht bediente Haltestellen werden ausgewiesen

Der Aufbau für den Floh- und Tandelmarkt beginnt am Donnerstag, 8. August (ca. 20 Uhr). Eine Umleitung ist bis Samstag 10. August (ca. 18 Uhr) geplant. Dabei wird die Bahnhofstraße zwischen der 8. Mai Straße und Mießtaler Straße sowie die Karfreitstraße (Busspur) bis zur Lidmannskygasse gesperrt. In Richtung Hauptbahnhof und Fischl fahren die Linienbusse über die 10. Oktoberstraße und Paulitschgasse. Stadteinwärts werden die Linienbusse über die Mießtaler Straße, Adlergasse und Burggasse zum Heiligengeistplatz geführt. An nicht bedienten Haltestellen werden Hinweise angebracht.