Schwerer Verkehrsunfall: Linienbus und Auto kollidieren frontal

Am 5. August 2024, gegen 18.25 Uhr, lenkte ein 47-jähriger Österreicher einen Linienbus in Imst auf der B 189 Mieminger Straße in Fahrtrichtung Osten. Im Linienbus befanden sich keine weiteren Fahrgäste. Zur selben Zeit lenkte ein 38-jähriger Österreicher einen Pkw auf der B 189, den Linienbus entgegenkommend, von Tarrenz kommend, in Richtung Westen (Imst). Auf dem Beifahrersitz des 38-Jährigen befand sich ein 25-jähriger Österreicher. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der 38-Jährige mit dem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen den dort in Richtung Osten fahrenden Linienbus. Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten Erste Hilfe.

Busfahrer und Pkw-Insassen wurden verletzt

Sowohl der 47-jährige Lenker des Linienbusses wie auch der 38-jährige Lenker des Pkw und dessen 25-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz sowie des Notarztes in das Krankenhaus Zams gebracht. Die B 189 war bis ca. 20.15 Uhr total gesperrt und anschließend bis 20.45 Uhr nur einspurig befahrbar.