Umleitungen: Pflastersteine am Hans-Gasser-Platz werden erneuert

Die Arbeiten beginnen somit am 7. August und dauern voraussichtlich bis 21. August.

Veröffentlicht am 6. August 2024, 06:41 / ©Stadt Villach/Astrid Kompan

Im Jahr 2017 wurde der zweite Bauabschnitt zur „Neugestaltung Hans-Gasser-Platz“ umgesetzt. Im Zuge dessen wurde zwischen Ringmauergasse und Steinwenderstraße mit Pflastersteinen versehen. Im Bereich der Busspur wurden bei der Schlussfeststellung im Herbst 2023 Mängel im Pflasterbelag festgestellt.

Arbeiten dauern bis Ende August

„Nun werden diese von der ausführenden Baufirma behoben. Es handelt sich hierbei um Gewährleistungsarbeiten“, sagt Baureferent Stadtrat Harald Sobe. Mit den Verkehrssachverständigen festgelegt, die Sanierung am besten im Anschluss an den Kirchtag durchzuzuführen, da die notwendigen Umleitungen bereits aufgebaut sind. Die Arbeiten beginnen somit am 7. August und dauern voraussichtlich bis 21. August. Da es sich um Gewährleistungsarbeiten handelt, entstehen der Stadt Villach keine Baukosten.