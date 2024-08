Lenker bis zu 67 km/h zu schnell: Führerscheine wurden abgenommen

Veröffentlicht am 6. August 2024, 07:11 / ©Ewald Fröch-stock.adobe.com

Am Abend des 5. August 2024 führten Beamte der Autobahnpolizei St. Michael im Lungau Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen auf der A10 Tauenautobahn im Gemeindegebiet von St. Michael im Lungau durch. In der dort bestehenden 100 km/h Beschränkung, fuhr ein serbischer Staatsangehöriger mit 167 km/h und ein kroatischer Staatsbürger mit 160 km/h. Beiden Lenkern wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Durchgeführte Alkotests verliefen negativ.