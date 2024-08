Champions League-Spiele in Klagenfurt: Wer jetzt Gratis-Tickets bekommt

Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser und der Präsident des SK Sturm Graz, Christian Jauk, ermöglichen den Kärntner Fußballfans jetzt auch noch ein besonderes Fußballerlebnis. „Kärntner Fans bekommen die Gelegenheit, speziell für unser Bundesland vorreservierte Tickets für die Champions League-Heimspiele von Sturm im Wörtherseestadion zu erwerben“, kündigen Kaiser und Jauk gemeinsam mit Landessportdirektor Arno Arthofer – über die von ihm geleitete Sportabteilung wird die Administration laufen – an. Darüber hinaus wird es für Kinder und Jugendliche zusätzlich die Möglichkeit geben, bei der Generalprobe des SK Sturm zur UEFA Champions League – dem Testspielkracher der Blackies am 7. August gegen die Topstars des französischen Meisters, Paris Sait-Germain (PSG) – live im Stadion mit dabei zu sein – und das gratis!

Millionen Augen werden auf Kärnten gerichtet sein

„Damit haben Kärnten als Sportland und die Kärntner Fußballfans schon vor dem Anpfiff zur Champions League mehrfach gewonnen: Zum einen werden Millionen Augen auf Kärnten gerichtet sein. Die Champions League-Teilnahme von Sturm beschert uns beste Werbung durch die mediale Berichterstattung in ganz Europa, sowie durch die zu erwartenden Social Media-Aktivitäten der gegnerischen Spieler, die mit ihren Accounts Millionen an Menschen erreichen. Zum anderen ist, dank der hervorragenden Gesprächsbasis und Zusammenarbeit mit Sturm, gesichert, dass auch Kärntner Fußballfans live Champions League-Luft schnuppern können“, macht Kaiser deutlich. „Jeder Kärntner Sportverein hat die Möglichkeit, auf diesem Weg zwei Eintrittskarten käuflich zu erwerben. Ein eigener Newsletter mit dem Anmeldemodus für die Matches in der Königsklasse wird in den nächsten Tagen an die Kärntner Sportvereine ausgesendet“, erklärt Landessportdirektor Arno Arthofer.

©Büro LH Kaiser ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, LH Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer.

Gratis-Karten für Kinder und Jugendliche

Und was die Gratis-Karten für Kinder und Jugendliche für das Testspiel gegen PSG betrifft, erklärt Sturm-Präsident Christian Jauk: „Wir schätzen die Gastfreundschaft und hochprofessionelle Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten sowie den Verantwortlichen des Stadions in Klagenfurt ungemein und freuen uns sehr, hier unsere Partien in der Königsklasse des Fußballs zu spielen. Die Generalprobe dazu findet bereits am 7. August statt, wenn wir die Weltauswahl von Paris Saint-Germain begrüßen dürfen. Mit unserem Familiensektor setzen wir uns auch in Graz immer dafür ein, dass Kinder unsere Spiele besuchen können. Wir laden daher auch alle Kärntner Kinder und Jugendlichen bis 15 Jahre am 7. August 2024 zum Freundschaftsspiel kostenlos ins Stadion ein! Kommt und feiert mit uns ein Fußballfest, wir freuen uns auf euch!“