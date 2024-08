Neues Pfandsystem: Jetzt protestieren die Wiener Würstelstände

Ab dem 1. Januar 2025 tritt in Österreich ein neues Pfandsystem in Kraft, das Einweg-Plastikflaschen und Aludosen betrifft. Pro verkaufter Einheit müssen 25 Cent Pfand erhoben und die leeren Behältnisse zurückgenommen werden. Die Supermärkte investieren derzeit große Summen in die Umstellung. „Der Automat sieht von außen genau gleich aus wie bisher, wird auch meistens am gleichen Ort stehen. Dahinter müssen wir eine relativ große Infrastruktur aufbauen“, erklärt Stephan Kern, Einweg-Pfand-Projektleiter bei REWE, gegenüber dem ORF.

Übergangsfrist für Bestandsware

Einwegflaschen und -dosen werden künftig mit einem Pfandlogo gekennzeichnet. Bis Ende März 2025 darf die Getränkeindustrie jedoch Lagerbestände ohne Logo weiterbefüllen. Der Handel kann diese Bestände bis Ende 2025 verkaufen. In den Regalen werden daher ab Januar sowohl Flaschen und Dosen mit als auch ohne Pfandlogo stehen. Kern erläutert, dass Flaschen ohne Pfandlogo im Markt entsorgt werden können, während solche mit Pfand zurückgegeben werden müssen.

Mehrwegartikel und Rücknahmemöglichkeiten

Seit diesem Jahr bietet Hofer Mehrwegartikel an und hat bereits Rücknahmemöglichkeiten geschaffen. Andreas Lindauer, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit bei Hofer, betont: „Bei uns kann man direkt beim Eingang das Leergut zurückgeben und dann ohne Leergut einkaufen gehen.“

Herausforderungen für Würstelstände

Das neue Gesetz sieht vor, dass alle Geschäfte, auch solche, die keine Einwegverpackungen im Sortiment führen, die Pfandflaschen und -dosen zurücknehmen müssen. Dies betrifft auch die Wiener Würstelstände, die sich durch diese Regelung bedroht fühlen. René Kachlir, Vorsitzender des Vereins der Wiener Würstelstände, argumentiert im ORF Interview: „Die meisten Würstelstandler haben keinen Platz für die Lagerung der Flaschen und Dosen. Es ist schwierig, das zu handhaben. Kachlir fordert weiter eine Ausnahmeregelung für Verkaufsflächen unter 25 Quadratmetern. „Wir können nicht von einem Mitarbeiter verlangen, dass er die Säcke um zwei oder drei Uhr morgens mitnimmt und dann mit der U-Bahn nach Hause bringt“, erklärt Kachlir.

Medienaktion geplant

Am Dienstagvormittag wird eine Medienaktion stattfinden, bei der ein offener Brief an Umweltministerin Leonore Gewessler übergeben wird. Die Würstelstände hoffen, dass ihre Anliegen Gehör finden und eine angemessene Lösung gefunden wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2024 um 07:52 Uhr aktualisiert