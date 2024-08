Last Minute Buchung: Darum solltest du eher früher Urlaub buchen

Die Zeiten für Last Minute Buchungen sind vorbei.

Veröffentlicht am 6. August 2024, 08:26 / ©Comofoto-stock.adobe.com

Wer einen Last-Minute-Urlaub bucht, zahlt dafür oft deutlich mehr als Frühbucher. Der Preisunterschied liegt dabei bis zu 20 Prozent oder sogar höher. Der Grund: Während früher günstige Last-Minute-Angebote durch freie Charterflüge ermöglicht wurden, setzen die Reiseveranstalter mittlerweile verstärkt auf Linienflüge, bei denen die Preise mit der Buchungszeit steigen.

Rückgang der Charterflüge

Früher waren Charterflüge ein gängiges Mittel, um Last-Minute-Reisen günstig anzubieten. Wenn Flüge nicht voll wurden, wurden die letzten Plätze zu reduzierten Preisen verkauft. Heute dominieren Linienflüge den Markt. Deswegen gilt jetzt das Gegenteil: Wer früh bucht, zahlt weniger.

Flexibilität als Schlüssel

Wer kurzfristig verreisen möchte, muss flexibel sein, um gute Angebote zu finden. Besonders auf griechischen Inseln und in Italien kann es schwierig werden, günstige Last-Minute-Angebote zu ergattern. In die Türkei, nach Ägypten oder Tunesien gibt es oft noch gute Möglichkeiten“, so Experten der Reisebranche. Die Verfügbarkeit hängt stark vom Preisbudget und der Flexibilität der Reisenden ab.

Schnell sein lohnt sich

Falls ein attraktives Last-Minute-Angebot auftaucht, sollten Interessierte schnell handeln. Die Nachfrage ist hoch, und wer zu lange zögert, könnte leer ausgehen.