Wien setzt neue Maßstäbe für umweltfreundliches Bauen

Ab 2030 soll kreislauffähiges Planen und Bauen in Wien Standard bei Neubau und Sanierung sein. Um diesen Standard verbindlich zu machen, sind klare Definitionen und Kriterien nötig. Mit diesem Ziel vor Augen hat die Stadt Wien Anfang 2023 die Universität für Bodenkultur beauftragt, Bewertungskriterien zur Beurteilung der Kreislauffähigkeit von Neubauten und Sanierungen zu entwickeln. Ein erstes Ergebnis eines solchen Zirkularitätsfaktors (ZiFa) liegt nun vor.

Umfassendes Schema für Bauwesen

In Zusammenarbeit zwischen den relevanten Stellen der Stadt Wien und den BOKU-Instituten für Hochbau, Holzbau und kreislaufgerechtes Bauen sowie für Abfall- und Kreislaufwirtschaft wurde der Zirkularitätsfaktor in der ersten Version kürzlich fertiggestellt. Dieser berücksichtigt in acht Kategorien, beispielsweise Materialeinsatz, Ökobilanz, Flexibilität, Langlebigkeit sowie Rückbau und Recycling, insgesamt 30 einzelne Kriterien, wie den Anteil wiederverwendeter Materialien in der Herstellung oder die Rückbaufähigkeit der Konstruktion. In Summe bildet der ZiFa so jene Aspekte ab, die dazu beitragen, den Ressourcenverbrauch im Bauwesen zu reduzieren.

„Entscheidende Grundsteine wurden gelegt“

„Die Kreislaufwirtschaft im Bauen beginnt schon vor dem Baustart. Entscheidend bei Neubau und Sanierungen ist es zu wissen, wie nachhaltig nutzbar ein Gebäude zukünftig sein wird. Mit dem Zirkularitätsfaktor wird dies nun objektiv nachvollziehbar und mit einer eigenen Checklist auch für die Praxis anwendbar. Mit diesen Pionierarbeiten wurden entscheidende Grundsteine gelegt, auf denen das Wien der Zukunft gebaut werden wird.“ so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

