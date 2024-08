Enorme Waldschäden nach Unwetter: Tirol benötigt weitere Gelder

„Unser Wald liegt mir besonders am Herzen. Aufgrund der enormen Schäden stehen dem Bundesland Tirol für die kommenden Jahre zusätzlich 19 Millionen Euro zur Aufarbeitung der Waldschäden und die Aufforstung zur Verfügung“, gibt Bilgungsminister Totschnig bekannt. Schon im heurigen Jahr erhalten die betroffenen Gebiete davon rund fünf Millionen Euro. „Waldschäden müssen rasch aufgearbeitet und beseitigt werden, um die Schutzfunktion des Waldes zu garantieren. Ohne die Schutzbarriere Wald wären viele Ortschaften Tirols Naturgefahren wie Muren oder Lawinen ausgesetzt, zudem wollen wir unseren Wald als ‚Lunge‘ der Alpen sichern. Die im heurigen Jahr 2024 zur Verfügung stehenden Mittel, bisher rund 23 Millionen Euro, reichen für die Aufarbeitung nicht aus“, so berichten Landeshauptmann Mattle und Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler.

©Land Tirol | Die Schäden sind enorm. ©Land Tirol | Aus der Ferne sind die Schäden gut ersichtlich. ©Land Tirol/Die Fotografen | Die Anwesenden machen sich Sorgen über die Schutzfunktion des Waldes. ©Land Tirol/Die Fotografen | Karten zeigen das genaue Schadensausmaß. ©Land Tirol/Die Fotografen | Schäden sind auch in Siedlungsnähe vorhanden. ©Land Tirol/Die Fotografen | Alles wird aus der Nähe betrachtet.

Schneller als der Borkerkäfer

Vor allem in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel ist eine Aufforstung von äußerster Notwendigkeit, da es sich bei zwei Drittel der betroffenen Wälder um Schutzwald handelt. „Wir müssen schneller als der Borkenkäfer sein. Der Schädling wartet nur darauf, sich in Schadholz einzunisten. Jeder in den Wald investierte Euro hilft, Schadholz rasch aufzuarbeiten und den Wald klimafit umzurüsten. Durch eine gute Mischung und die richtige Auswahl an Baumarten können wir die Tiroler Wälder langfristig an den Klimawandel anpassen. Deshalb stellen wir vonseiten des Landes die Kofinanzierung sicher, wodurch die Bundesmittel ausgelöst werden“, sagt Mattle.

Jeder Schaden schmerzt

Die Mittel werden in drei Bereichen aufgestockt, welche sich aus dem Programm „Ländliche Entwicklung“, „Flächenwirtschaftliche Projekte“ und dem Waldfonds zusammensetzen. Landwirtschaftsminister Totschnig betont: „Jeder einzelne Schaden in unseren wertvollen Wäldern schmerzt. Beim heutigen Lokalaugenschein in Schwoich zeigt sich einmal mehr die Kraft und Unberechenbarkeit der Natur.“

Es kann Jahre dauern

„Tirolweit brauchen wir in den kommenden beiden Jahren bis zu sechs Millionen Stück Forstpflanzen, um den Wald schrittweise aufzuforsten. Doch erst dann beginnt die eigentliche Arbeit: Die Pflanzen müssen gepflegt und geschützt werden, es dauert Jahre bis sie ihre volle Funktion wieder entfalten können“, sagt Geisler.