Streit eskalierte: Mann mit Messer bedroht Zeugen mit dem Umbringen

Am Freitag, den 2. August 2024 kam es gegen 15.45 Uhr im Ortsgebiet von Felixdorf zu einer gefährlichen Drohung. Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden fuhr nach einem Streitgespräch am Telefon mit einem 23-jährigen Bekannten aus dem Bezirk Wiener Neustadt bewaffnet mit einem Fleischermesser zum Arbeitsplatz des 23-Jährigen, einem Gastronomiebetrieb in Felixdorf. Der 23-Jährige und seine Kollegen konnten die Tür des Betriebes noch rechtzeitig verschließen, bevor der 31-Jährige eindringen konnte. Ein 62-jähriger Anrainer beobachtete den Vorfall aus seinem Wohnungsfenster und forderte den 31-Jährigen auf, das Geschrei zu unterlassen. Daraufhin bedrohte der 31-Jährige den Anrainer mit dem Umbringen. Die Polizei konnte den Beschuldigten noch vor Ort vorläufig festnehmen. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.