Radfahrer crasht in Abschleppseil: Schwerverletzt

Veröffentlicht am 6. August 2024, 09:27 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Ein 57-jähriger Mann schleppte mit seinem Auto den Wagen seines 20-jährigen Sohnes auf der Grazerstraße in Richtung Sollenau per Abschleppseil ab. Beim Abbiegen kam es zu einer Kollision mit einem 39-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Wiener Neustadt, der auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. Der Radfahrer kam durch das Abschleppseil zu Sturz gekommen und wurde dann vom nachkommenden Auto des 20-Jährigen erfasst. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Wiener Neustadt verbracht.