Unfall am Weg zum Einsatz: Rettungswagen kollidierte mit Radlader

Gegen 16.15 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Radlader in Kapfenberg auf der B20 in Richtung Thörl unterwegs und wollte nach links in die Winkler Straße einbiegen. Hinter dem 61-Jährigen fuhr ein LKW, der vermutlich dem Fahrer des darauffolgenden Rettungswagens die Sicht auf den Radlader verdeckte. Im Zuge eines Einsatzes überholte der 22-Jährige, aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, den LKW und übersah den abbiegenden Radlader und es kam zu einem Zusammenstoß.

Zivildiener (19) im Fahrzeug eingeklemmt

Als die Polizei eintraf, stand der Lenker des Rettungsfahrzeugs neben dem Fahrzeug und war unter Schock. Sein Beifahrer, ein 19-jähriger Zivildiener ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, war im Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels Hydraulikschere aus dem Wagen befreit werden. Beide wurden von Rettungshubschraubern ins UKH beziehungsweise Uniklinikum Graz gebracht. Der Fahrer des Radladers blieb unverletzt. Am Rettungswagen entstand Totalschaden.

