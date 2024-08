Nationalratswahl: So schaut der Kärntner Stimmzettel aus

Wer tritt an?

Veröffentlicht am 6. August 2024, 09:57 / ©Montage: guenther/stock.adobe.com & Canva

Aber immer schön der Reihe nach und der Verlautbarung des Innenministeriums folgend. „Karl Nehammer – die Volkspartei“ (ÖVP) wird natürlich kandidieren, ebenso die „Sozialdemokratische Partei Österreichs“ (SPÖ) und die „Freiheitliche Partei Österreichs“ (FPÖ). Die „Neos“ haben sich gleich einen neuen Untertitel gegönnt. Die Pinken nennen sich diesmal „Die Reformkraft für dein neues Österreich“. Die „Grünen – Die Grüne Alternative“ (Grüne) gehen ebenfalls ins Rennen um die begehrten, weil lukrativen Mandate. So weit, so unspektakulär.

Wer tritt noch an?

Aber jetzt wird’s lustig, denn auf dem Stimmzettel wird erstmals auch die „Bierpartei“ sein, mit der Kurzbezeichnung „Bier“. Dann Prost! Eine kleine als „Wandel“ bekannte Gruppe tritt diesmal unter der skurrilen Bezeichnung „Keine von denen“ (Keine) an, die „Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus“ (KPÖ) und die „Liste Madeleine Petrovic“ (LMP) ergänzen österreichweit den Stimmzettel.

Wer ist gescheitert?

Doch wer ist in Kärnten beim Sammeln von Unterstützungserklärungen gescheitert? Wer hat es nicht auf die Stimmzettel geschafft? Da wären einmal die „Liste Gaza“ (nur in Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien und Burgenland) sowie die „Gelben“, die nur im Burgenland antreten und die Coronamaßnahmen-Gegner der „MFG“. Sie stehen nur in Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien zur Wahl.