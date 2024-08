Brandstiftung und versuchter Mord in Liezen: Angeklagte vor Gericht

In der Auseer Straße in Liezen kam es zu einem Großbrand.

In der Auseer Straße in Liezen kam es zu einem Großbrand.

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Dienstag, 5. März, in Liezen ab. In der Auseer Straße kam es zu einem Gro´ßbrand bei einem Wohnhaus. Mehr dazu in: Flammeninferno in Liezen: Großbrand forderte zahlreiche Feuerwehren. In dem Gebäude befanden sich auch mehrere bekannte Geschäfte. Im Einsatz standen zahlreiche Einsatzkräfte, darunter die Feuerwehren Liezen-Stadt, Pyhrn, Wörschach, Selzthal sowie die Polizei und das Rote Kreuz.

Brandstiftung in Liezen: Verdächtige geschnappt

Noch in den frühen Morgenstunden führten Kriminalisten gemeinsam mit einem Sachverständigen für Brandursachenermittlung die ersten Ermittlungen am Brandort durch. Dabei kam auch ein Brandmittelspürhund zum Einsatz. Diese Ermittlungen brachten erste Verdachtsmomente in Richtung Brandstiftung. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten rasch zum ehemaligen Besitzer und dessen Nachfolger. Die beiden Syrer (39 und 18 Jahre alt) konnten noch am selben Tag an ihren Wohnadressen festgenommen werden.

Männer vor Gericht

Polizisten der Polizeiinspektion Mondsee (OÖ) nahmen die beiden Verdächtigten an ihren Wohnadressen im Bezirk Vöcklabruck fest. Polizisten aus dem Bezirk Liezen und Vöcklabruck (OÖ) führten über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben an den Festnahmeorten eine Hausdurchsuchung durch. Auch hier leistete ein aus Linz angeforderter Brandmittelspürhund wertvolle Ermittlungsarbeit. Beide Festgenommene stehen im dringenden Verdacht der Brandstiftung. Die Schadenssumme des betroffenen Objektes ist enorm und kann noch nicht beziffert werden. Die beiden Verdächtigen wurden nun wegen Brandstiftung und versuchten Mordes angeklagt, wie Medien berichten, immerhin wäre es bei dem Flammeninferno beinahe zu Todesopfern gekommen. Die Männer müssen sich heute und morgen (6. und 7. August) vor Gericht verantworten. Ein Urteil wird am Mittwoch erwartet. Es gilt die Unschuldsvermutung.