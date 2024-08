Swiftflation: Wie Taylor Swifts Konzerte die Inflationsrate beeinflussen

Die Taylor-Swift-Konzerte im Wiener Happel-Stadion am 8., 9. und 10. August 2024 könnten kurzfristig zu einem Anstieg der Inflationsrate führen, wie erste Datenanalysen nahelegen. Laut Christian Beer und Doris Prammer von der OeNB zeigt sich ein klarer Zusammenhang zwischen den Konzertdaten und den Hotelpreisen. Die Preise für Übernachtungen während der Konzerte sind im Vergleich zu den Wochen davor und danach um etwa 45 % gestiegen. Dies könnte einen unmittelbaren „Swift-Effekt“ auf die Inflationsrate haben.

Ein statistisches Artefakt?

Obwohl die höheren Hotelpreise zur Konzertzeit den Anschein einer Inflationssteigerung erwecken, handelt es sich hierbei um ein statistisches Artefakt. Die Inflationsrate wird auf Basis der Preisdaten eines bestimmten Zeitraums berechnet, und die Hotelpreise während der Konzertwoche machen nur einen kleinen Teil dieser Berechnungen aus. Da die Erhebungswoche für Hotelpreise zufällig mit den Konzerttagen zusammenfällt, erscheinen die Preissteigerungen stärker ausgeprägt. Vergleichbare Preissteigerungen an anderen Tagen, wie zum Beispiel an Silvester, werden jedoch nicht in die Inflationsberechnung einbezogen. Zusätzlich wurde festgestellt, dass die Preissteigerungen in Wien lokal begrenzt sind und sich nicht auf benachbarte Städte wie Bratislava erstrecken. Dies deutet darauf hin, dass die Auswirkungen der Taylor-Swift-Konzerte hauptsächlich die Veranstaltungsstadt betreffen und nicht den gesamten österreichischen Markt.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Taylor-Swift-Konzerte einen kurzfristigen Anstieg der Inflationsrate in Wien verursachen könnten, was jedoch hauptsächlich auf eine statistische Verzerrung zurückzuführen ist. Die höheren Hotelpreise während der Konzertwoche reflektieren nicht den allgemeinen Trend der Inflation, sondern sind ein temporäres Phänomen. Die langfristigen Inflationsdaten werden durch solche einmaligen Ereignisse nicht wesentlich beeinflusst.