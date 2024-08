Infineon: „Erholung in den Zielmärkten schreitet nur langsam voran“

Am Foto: Jochen Hanebeck, CEO Infineon Technologies AG

Am Foto: Jochen Hanebeck, CEO Infineon Technologies AG

Veröffentlicht am 6. August 2024, 10:33 / © Infineon Technologies AG

„In einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld behauptet sich Infineon weiterhin gut“, erklärt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. Im dritten Quartal verbesserte sich der Konzernumsatz auf 3.702 Millionen Euro. Gegenüber dem Umsatz von 3.632 Millionen Euro im Vorquartal entspreche dies einem Anstieg von zwei Prozent. Jedoch schreite die Erholung in den Zielmärkten nur langsam voran. „Angesichts der anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen Dynamik überlagern die Bestände an vielen Stellen die Endnachfrage“, so Hanebeck weiter.

Ausblick für das vierte Quartal

Neben dem Management des aktuellen Nachfrage-Zykluses arbeite man im Rahmen des Strukturverbesserungsprogramms „Step Up“ deshalb weiter an der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erwartet Infineon einen Umsatz von etwa vier Milliarden Euro. Dieser Umsatz soll dabei gegenüber dem Vorquartal voraussichtlich in allen vier Segmenten steigen. Ausgehend von den Ergebnissen der ersten drei Quartale und dem Ausblick für das vierte Quartal wird Ende des Jahres ein Umsatz von etwa 15,0 Milliarden Euro mit einer Segmentergebnis-Marge von etwa 20 Prozent erwartet. Geplant seien zudem Investitionen in Höhe von etwa 2,8 Milliarden Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2024 um 11:16 Uhr aktualisiert