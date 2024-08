Fünf Festnahmen und umfangreiche Sicherstellungen im Drogenmilieu

Aufgrund von Suchtgiftermittlungen wurden am 3. Mai 2024 in den Wohnräumlichkeiten einer 23-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden rund 500 Gramm Cannabiskraut sichergestellt. Bei den daraufhin getätigten Folgeermittlungen konnten deren Suchtgiftzulieferer, ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Liezen/Steiermark, sowie weitere Subverteiler, ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden sowie ein 29-Jähriger aus Linz ausgeforscht und aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wels festgenommen werden.

In Deutschland gekauft

Insgesamt konnten rund 4.630 Gramm Cannabiskraut, 77 Gramm Cannabisharz, 580 XTC-Tabletten sowie geringe Mengen an Ketamin, Amphetamin, Kokain, MDMA in kristalliner Form und Psilocybinhaltige Pilze sichergestellt werden. Der 23-jährige Hauptbeschuldigte steht nach Abschluss der Ermittlungen im dringenden Verdacht, seit etwa Juli 2023 im Zuge wiederkehrender Schmuggelfahrten eine Gesamtmenge von über 26.800 Gramm Cannabiskraut in Deutschland erworben, ins österreichische Bundesgebiet eingeführt und in Bad Ischl, St. Wolfgang und Linz mehreren Subverteilern zum Weiterverkauf überlassen zu haben, wobei es bzgl. einer Menge von etwa 4.000 Gramm Cannabiskraut beim Versuch blieb, weil diese sichergestellt werden konnte. Alle fünf Festgenommenen wurden in die Justizanstalt Wels eingeliefert und befinden sich in Untersuchungshaft. Weiters werden auch 38 weitere Personen nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2024 um 10:48 Uhr aktualisiert