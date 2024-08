Herzstillstand in Tiefgarage: Polizei rettete 79-Jährigen das Leben

Veröffentlicht am 6. August 2024, 11:10 / ©LPD Steiermark

Gegen 9.10 Uhr wurden Polizisten zu einem medizinischen Notfall in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in Webling gerufen. Als die Streifen dort eintrafen, konnten die Beamten feststellen, dass ein 79-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung offenbar einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte. Passanten hatten bereits mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, die von zwei Polizisten übernommen wurden.

Polizisten wurden zu Lebensrettern

Auch der im Streifenwagen mitgeführte Defibrillator kam mittels Schockabgabe zum Einsatz. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der 79-Jährige wieder ansprechbar und wurde vom ÖRK in das LKH Graz eingeliefert. Der Patient ist aktuell noch in intensivmedizinischer Behandlung, der Zustand ist laut Auskunft der Ärzte stabil.

Defibrillatoren bei der Polizei

Über eine Initiative des Landes Steiermark wurden in Kooperation mit dem Steirischen Roten Kreuz Ende 2023 rund 200 Defibrillatoren an die Polizei übergeben. Diese Geräte werden vorwiegend in den Streifenwägen mitgeführt. Polizistinnen und Polizisten können tagtäglich mit Einsätzen konfrontiert werden, bei denen sie Erste Hilfe leisten müssen. Oftmals sind diese Kräfte vor anderen Einsatzorganisationen vor Ort und müssen schnell agieren. Etwa 80-mal wurden diese Defibrillatoren seit der Einführung eingesetzt und zahlreiche Menschenleben konnten dadurch gerettet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2024 um 11:15 Uhr aktualisiert