Betrug beim Hundekauf: 21-Jährige verliert Tausende Euros

Auf einer Homepage inserierte ein bisher unbekannter Täter den Verkauf eines Hundes zu einem hohen dreistelligen Eurobetrag. Nach erfolgtem Kontakt über einen Messenger Dienst am 1. August 2024 wurde eine kaufinteressierte 21-jährige Österreicherin zunächst aufgefordert, die Hälfte des Kaufbetrages als Anzahlung zu überweisen. Der Restbetrag sollte beim Erhalt des Hundes bezahlt werden.

Geldforderungen gingen weiter

Nach erfolgter Überweisung der Anzahlung, wurde die 21-Jährige am nächsten Tag aufgefordert, für den Transport des Tieres in einer spezielle Transportbox einen unteren vierstelligen Eurobetrag an eine Firma zu überweisen. Großteils würde das Geld bei der Übergabe des Tieres rückerstattet werden, woraufhin die Überweisung von der 21-Jährigen veranlasst wurde. Als am 5. August 2024 erneut eine Geldforderung in der Höhe eines vierstelligen Eurobetrag für den Transport des Hundes von der 21-Jährigen verlangt wurde, erstattete diese Anzeige.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2024 um 13:34 Uhr aktualisiert