Kleine „Geisterjäger“ waren für den guten Zweck unterwegs

Veröffentlicht am 6. August 2024, 11:33 / © Volkshilfe

Unter dem Motto „Tu gutes und such es“ fand heuer bereits die fünfte Stadtrally in Spittal an der Drau statt – diesmal unter dem Thema „Geisterjagd“. Der Reinerlös kommt nun der Spittaler Volkshilfe und Oberkärntner Frauenhilfe zugute.

Fortsetzung geplant

„Wir sind unglaublich stolz, dass wir heuer wieder so viele – mittlerweile auch zahlreiche Stammrätsler – für unsere Stadtrally begeistern konnten. Mit dem Erlös können wir wieder vielen Spittaler Familien schnell und unbürokratisch helfen! Unter anderem wird wieder eine Schulstartaktion organisiert, um Familien den Schulbeginn etwas zu erleichtern“, freut sich Andrea Penker, Vorsitzende der Spittaler Volkshilfe. Eine Fortsetzung folgt im Sommer 2025.