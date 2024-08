Bundeswahlvorschlag: Bierpartei macht Wahlkampf-Finale klar

Am 7. August wird der Bundeswahlvorschlag bei der Bundeswahlbehörde in Wien eingereicht.

BIER am Wahlzettel

Veröffentlicht am 6. August 2024, 11:55 / ©Die Bierpartei/Siegfried Leitner

„Wir haben es mit vereinten Kräften geschafft, österreichweit als erste Partei die erforderlichen Unterstützungserklärungen einzureichen. Damit stehen wir direkt nach den bereits im Parlament vertretenen Parteien auf dem Wahlzettel“, erklärt Dominik Wlazny, Vorsitzender der Bierpartei. Die Partei ist stolz auf die schnelle und effiziente Durchführung, die es ihnen ermöglicht hat, diesen Schritt frühzeitig zu vollziehen.

Nächster Schritt: Abgabe des Bundeswahlvorschlags

Der letzte Schritt zur Nominierung der Kandidatur erfolgt am 7. August 2024 um 15.00 Uhr. An diesem Tag wird der Bundeswahlvorschlag bei der Bundeswahlbehörde in Wien eingereicht. Dieser Schritt markiert den offiziellen Abschluss der Kandidaturvorbereitungen der Bierpartei für die kommende Wahl.