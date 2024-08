Aufnahmeverfahren für Lehramtsstudenten: Frist endet

Die Universität Klagenfurt bietet ein zweistufiges Aufnahmeverfahren an.

Veröffentlicht am 6. August 2024, 12:43 / ©AAU/Daniel Waschnig

Für das Bachelor-Lehramtsstudium an der Uni Klagenfurt gibt es ein Aufnahmeverfahren mit zwei Schritten. Im Modul A führen die Studieninteressierte ein Assessment in Form einer geführten Online-Tour durch. Das Beratungsprogramm „Career Counselling for Teachers CCT“ bietet den Studieninteressierten die Möglichkeit zur Selbstreflexion und ist ein Beitrag zur Klärung der Frage, ob sie die wesentlichen Voraussetzungen für das Lehramtsstudium bzw. den Lehrberuf erfüllen.

Eignungstest findet nur einmal im Jahr statt

Daraufhin folgt mit Modul B ein Zulassungstest, zu dem die Studieninteressierten persönlich an die Universität kommen. Der Schwerpunkt des computerbasierten Eignungstests liegt darin, die vorhandenen kognitiven, emotionalen und sprachlichen Kompetenzen der Studienwerber im Hinblick auf das Berufsanforderungsprofil zu überprüfen. Er findet nur einmal pro Studienjahr statt und basiert auf einer wissenschaftlich fundierten Computertestung. Schon im Juli fanden die ersten Termine für den Zulassungstest statt. Für alle, die sich bis spätestens 14. August (12 Uhr) zum Aufnahmeverfahren anmelden, findet der Test am 28. bzw. 29. August an der Universität Klagenfurt statt.