Gewitter-Warnung: Große Regenmengen kommen auf Kärnten zu

Zunächst zeigt sich das Wetter am morgigen Mittwoch noch von seiner sonnigen Seite. „Sommerliche Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad werden erwartet“, erklärt ein Meteorologe von Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Mittags kommt dann jedoch eine kräftige Abkühlung auf Kärnten zu. „Eine Störungszone nähert sich und wird voraussichtlich am frühen Nachmittag in Oberkärnten eintreffen“, so der Fachmann.

Regenwalze rollt über Kärnten

Starkregen, kleinere Hagelkörner und auch Sturmböen werden erwartet. „Innerhalb von einer Stunde könnten Wassermassen von bis zu 20 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen“, erläutert der Experte. Punktuell könnte sogar mehr Niederschlag fallen. Am Abend bzw. in der späteren Nachthälfte breiten sich die Regenschauer und Gewitter dann auch auf den Rest Kärntens aus.