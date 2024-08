Supermarkt in Schwierigkeiten: MPreis baut Stellen ab

Die Suermarktkette MPreis will Stellen abbauen.

Veröffentlicht am 6. August 2024, 13:31 / ©5 Minuten

Stefan Gros, der seit kurzem als neuer Geschäftsführer bei MPreis tätig ist, bestätigte am Dienstag gegenüber dem ORF den bevorstehenden Stellenabbau. „Wir sind derzeit in einem Prozess, wo wir die Situation genau analysieren. Konkrete Zahlen können wir noch nicht nennen, aber wir arbeiten daran, die betriebsbedingten Kündigungen auf ein Minimum zu reduzieren“, erklärte Gros in einem Interview. Die Gründe für die Restrukturierung sind vielfältig: Kaufzurückhaltung, hohe Energiekosten, Inflation und Rückgänge im Sommertourismus belasten das Unternehmen.

Gewerkschaft warnt vor „katastrophaler“ Situation

Die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) schätzt, dass zwischen 200 und 300 Stellen abgebaut werden könnten. Harald Schweighofer, Geschäftsführer der GPA, äußerte sich besorgt über die bereits angespannte Personalsituation: „In den letzten zwei Tagen haben wir bei über 200 Filialbesuchen festgestellt, dass Mitarbeiter überlastet sind und sogar Aufgaben übernehmen müssen, die nicht zu ihrem Job gehören. Es ist katastrophal, in dieser Situation weitere Kündigungen auszusprechen.“

MPreis will Filialnetz erhalten

Trotz der angekündigten Stellenstreichungen plant MPreis, das Filialnetz zu erhalten und sogar auszubauen. „Wir werden in diesem Jahr keine Filialen schließen und zwei neue Standorte eröffnen“, so Gros. Zudem betonte er, dass die Restrukturierungsmaßnahmen Südtirol nicht betreffen werden.

Betriebsrat wird begrüßt

Nach der kürzlichen Kündigung von zwei Mitarbeitern, die einen Betriebsrat gründen wollten, wird nun ein Betriebsrat im Unternehmen gebildet. Stefan Gros zeigte sich positiv gegenüber der Betriebsratsbildung und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Betriebsräten: „Ich habe in der Vergangenheit immer sehr gut mit Betriebsräten zusammengearbeitet. Wir sind uns der Verantwortung bewusst und glauben, dass wir gemeinsam hervorragende Ergebnisse erzielen können.“