Mehr Sicherheit für Kinder: Schulweg in der Baiernstraße wird saniert

Der Schulweg in der Baiernstraße soll noch sicherer werden.

Veröffentlicht am 6. August 2024, 13:35 / ©achtzigzehn

Der vor allem von sehr vielen Kindern auf ihrem Weg zur Volksschule Baiern stark frequentierte Gehweg in der Baiernstraße erfährt nun im Rahmen einer Sanierung der Holding eine lange geforderte Sicherheitsverbesserung. Der bislang zu schmale Gehsteig erhält vom Hans-Pascher-Weg bis zur Volksschule Baiern eine dem Stand der Technik entsprechende Breite von zwei Metern. Zudem werden neue Schutzwege errichtet, bestehende verlegt und die Beleuchtung verbessert, um die Gefahrenstelle am Schulweg zu entschärfen. Der historische Baiernbrunnen bleibt in seiner Gestalt zur Gänze erhalten. Durch seine geringfügige Versetzung nach Süden wird er für die Menschen auch besser zugänglich.