Subway-Sandwiches künftig nicht mehr in den City Arkaden?

Seit 9 Jahren sind Sandra Wassermann und ihr Geschäftspartner Andreas Schellander nun schon in den City Arkaden. „Wir haben bald das zehnte Jahr in den City Arkaden voll und dann würde auch der Vertrag mit den City Arkaden regulär auslaufen. Momentan ist ein neuer Standort in Verhandlung“, so Wassermann. Sie informiert darüber, dass ihr Geschäftspartner Andreas Schellander die Vertragsverhandlungen mit einem Geschäftslokal in der Innenstadt führt. Auf die Frage, wann denn der Umzug circa geplant ist, erklärt Wassermann, dass sofern alles nach Plan läuft und sie gut zurecht kommen, würde heuer noch umgebaut werden und im nächsten Jahr im 1. Quartal 2025 dann eröffnet werden. Außer dem Standort in den City Arkaden gibt es noch zwei weitere Standorte, in Klagenfurt in der Völkermarkter Straße und in Villach in der Bruno-Kreisky-Straße. Momentan sind rund 30 Mitarbeiter beschäftigt.

Gute Gespräche

„Es sind derzeit gute Gespräche mit den City Arkaden, der Vertrag läuft ja noch bis nächstes Jahr und der neue Standort ist eben auch in Verhandlung“, so Wassermann. Es sei ihr sehr wichtig, dass man mit dem bestehenden Vertragspartner ein gutes Einvernehmen findet und, dass man weitere Unternehmensentwicklungen mit den Vertragspartnern offen kommuniziert. Wassermann führt weiter aus, dass sie mit einem Vermieter in der Innenstadt verhandeln, weil sie selbst und Andreas Schellander, der die Verhandlungen führt, davon überzeugt sind, dass auf diese Weise ein Leerstand in der Innenstadt reduziert werden kann.

Schon seit 12 Jahren ein Team

Sandra Wassermann und Andreas Schellander sind beste Freunde und seit zwölf Jahren erfolgreiche Geschäftspartner. „Für mich ist die Freundschaft die Basis von unserem Unternehmen und da halten wir schon seit 12 Jahren zusammen. Ich bin stolz auch seine Trauzeugin sein zu dürfen“, sagte Wassermann im Gespräch gegenüber 5 Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2024 um 14:14 Uhr aktualisiert