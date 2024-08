Staugefahr am Wochenende: Hier könnte es länger dauern

Auf der A11 Karawankenautobahn könnte es am Wochenende wieder länger dauern.

Veröffentlicht am 6. August 2024, 14:20 / ©5 Minuten

Obwohl an diesem Wochenende keine verkehrsintensiven Events in Kärnten stattfinden, dürfte es auf den Straßen wieder voll werden. Grund ist einmal mehr der starke Reiseverkehr, wie die ARBÖ-Experten betonen. Vor allem am Samstag könnte es vorübergehend zu langen Staus und entsprechenden Wartezeiten kommen.