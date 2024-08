Warnung vor krÃ¤ftigen Gewittern: Hier wird es in Ã–sterreich ungemÃ¼tlich

Verbreitet wird es am heutigen Dienstag, den 6. August, in Österreich noch stabil und sonnig bleiben. Lediglich in den südwestlichen Gebirgsgruppen könnten verstärkt Quellwolken und in der Folge auch lokale Schauer oder Gewitter niedergehen, wie die „GeoSphere Austria“ berichtet. Auch „Skywarn Austria“ schreibt auf Facebook von „einzelnen Schauern und Gewittern, die vor allem die Gebiete im südlichen Tirol, Osttirol und Südtirol betreffen werden“. Am morgigen Mittwoch, 7. August, könnte es aber vielerorts etwas ungemütlicher werden.

„Bald muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden“

Während es in der Früh und am Vormittag noch verbreitet sonnig ist, zeigen sich im Westen gegen Mittag bereits die ersten Quellwolken. „Über den westlichen Landesteilen muss recht bald auch mit durchziehenden Schauern und Gewittern gerechnet werden, stellenweise können diese auch kräftig ausfallen“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Bis zum Abend sollen sich diese Wolken und in weiterer Folge auch die Schauer und Gewitterzellen auch auf weite Teile des übrigen Berglandes ausbreiten.

Neigung zu teils kräftigen Schauern und Gewittern nimmt rasch und markant zu

Doch dem nicht genug, wird im Süden und Südosten vor allem in den Abendstunden die Neigung zu teils kräftigen Schauern und Gewittern rasch und markant zunehmen, so die Experten. Ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ meint im Gespräch mit 5 Minuten zur Lage vor allem in Kärnten folgendes: „Innerhalb von einer Stunde könnten Wassermassen von bis zu 20 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen.“ Punktuell sei noch mehr möglich.

Gelbe Gewitterwarnung für große Teile Österreichs

Aufgrund der Wetterlage hat die „GeoSphere Austria“ auch eine gelbe Gewitterwarnung für große Teile Österreichs ausgegeben. Auch hier warnt man, dass ab den Nachmittagsstunden „verbreitet mit kräftigen Gewittern gerechnet werden“ müsse. Diese könnten „punktuellen Starkregen sowie Sturmböen bringen“, so die Wetter-Experten abschließend.