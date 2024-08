Klagenfurt im Wandel: Stadtplanung setzt auf mehr Lebensqualität

„Für den Menschen gibt es drei wichtige Räume: Den Wohnraum, den Arbeitsplatz und den öffentlichen Raum. Freiräume, Park- und Grünanlagen, Zonen der Begegnung. Bereiche, wo wir alle miteinander leben“, betont der Klagenfurter Stadtplanungsreferent und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) im Rahmen einer Pressekonferenz, in der die Arbeit des Klagenfurter Gestaltungsbeirates erläutert wurde. Mitglieder des Gestaltungsbeirates sind Peter Lorenz, Peter Riepl und Martha Schreieck, drei renommierte Architekten.

Aktuelle Projekte

In Umsetzung sind aktuell zahlreiche Projekte, wie die Kärntner Landesversicherung in der Lidmanskygasse, die Kärntner Sparkasse am Neuen Platz, oder der Turnsaal Herbertgarten in der Feldkirchner Str. 11. Aber auch Großprojekte wie die Universität Klagenfurt und das Strandbad Klagenfurt zählen zum Portfolio. So werden durch den Gestaltungsbeirat sowohl Wohnbauten, als auch Gewerbebauten, öffentliche Bauten und Dienstleistungsbauten betreut. Bei größeren neuen Wohnsiedlungen wird aktuell auf gezielte Funktionsdurchmischung geachtet. Im Erdgeschoß werden auch Nahversorger, Kinderbetreuungseinrichtungen, Ärzte etc. integriert.

Klagenfurt ist auf einem guten Weg

„Klagenfurt ist auf einem sehr guten Weg, der letztendlich auch der Wirtschaft und den Menschen zu Gute kommt. Eine hohe Qualität im Städtebau stärkt die Lebensqualität und den Wirtschaftsstandort Klagenfurt nachhaltig und stets unter Berücksichtigung der Erhaltung der Grünflächen und Verbesserung der Fuß- und Gehwege“, so blicken die Architekten Lorenz und Riepl positiv in die Zukunft.