Mann (61) ins Koma geprügelt: Angreifer stellt sich der Polizei

Attacke in Graz

Der Mann stellte sich in Graz der Polizei, doch einige Fragen zu der Tat sind noch offen.

Veröffentlicht am 6. August 2024, 14:41 / ©5 Minuten

In der Nacht zum 13. Juni 2024 wurde ein 61-jähriger Mann in Graz vor einem Café lebensbedrohlich verletzt, wir haben berichtet. Er wurde von einem bislang unbekannten Täter gezielt zu Boden gestoßen und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen sowie Blutungen im Gehirn, die den Mann in akute Lebensgefahr brachten, zu. Wenige Wochen später gibt es jetzt neue Details zu der brutalen Attacke.

Einige Fragen noch offen

Der vermeintliche Täter stellte sich nun vor Kurzem der Polizei. „Bei der Einvernahme gab der Mann jedoch an, das Opfer nicht gestoßen zu haben“, gibt die Polizei Steiermark nun bekannt. Weitere Erhebungen werden aktuell noch durchgeführt.

Brutale Prügel-Attacke vor Grazer Café

Der Streit dürfte damals bei einer Geburtstagsfeier eskaliert sein. Die Polizei fand das bewusstlose Opfer vor Café liegend. Der Streit drehte sich offenbar um die Bezahlung von Getränken und eskalierte, als alle Beteiligten das Lokal verließen.