Beim Rochusmarkt: Mutmaßliche Waffe sorgt für WEGA-Einsatz in Wien

In einem Fenster beim Rochusmarkt in Wien soll eine Waffe gesehen worden sein.

Veröffentlicht am 6. August 2024, 14:53 / ©Screenshot Google Street View

Die WEGA und mehrere weitere Einsatzkräfte sind heute Nachmittag, am 6. August, zum Rochusmarkt in den 3. Wiener Bezirk gerast. Ein Anrufer hat eine mutmaßliche Waffe in einem Fenster der dortigen Bank-Filiale gesichtet, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Es heißt, dass es sich um eine Pistole handeln könnte. Wie die mutmaßliche Waffe dorthin gelangt ist und wem sie gehört, ist aktuell noch unklar. Der Einsatz läuft derzeit noch, der Einsatzort ist abgesperrt.

Update 15.50 Uhr: Entwarnung in Wien

Mittlerweile gibt es in Wien Entwarnung, der Einsatz wurde beendet. Noch ist nicht alles geklärt, die mutmaßliche Waffe soll jedenfalls eine Spielzeugpistole gewesen sein, wie die „Krone“ berichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2024 um 15:52 Uhr aktualisiert