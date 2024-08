Dobratsch: Am Wochenende erstrahlt wieder das „Alpenfeuer“

Das symbolische Mahnfeuer wird am 10. August am Parkplatz der Rostratte leuchten.

Veröffentlicht am 6. August 2024, 15:25 / ©Robert Heuberger

Das traditionelle Alpenfeuer am Dobratsch widmet sich in diesem Jahr dem Thema „Lichtverschmutzung und dunkle Nächte“. Immerhin seien rund 70 Prozent aller Insekten nachtaktiv und Licht würde nicht nur ihre Orientierung, sondern auch ihr Verhalten stören. Dies betrifft auch nachtaktive Säugetiere, wie den Igel oder die Fledermäuse. Was jeder und jede einzelne gegen die Lichtverschmutzung tun kann, wird vom Referenten dieses Abends, Christopher Rogi, erklärt.

Symbolisches Mahnfeuer am Dobratsch

Mit dem „Feuer in den Alpen“ wird ein Zeichen für die Erhaltung des natürlichen und kulturellen Erbes des Alpenraumes gesetzt. Der Naturpark Dobratsch veranstaltet gemeinsam mit dem Umweltaktivisten und Naturpark-Mitbegründer Josef „Sepp“ Götz das symbolische Mahnfeuer am Dobratsch. Auch heuer setzt man dabei wieder auf eine umweltfreundliche „Feuerpyramide“.