In Graben gefallen: Ausgebüxtes Pferd musste gerettet werden

Das Pferd konnte aus dem Graben in einem Grazer Waldstück unverletz gerettet werden.

Am Wochenende

Veröffentlicht am 6. August 2024, 15:31 / ©Freiwillige Feuerwehr Stattegg

Am Samstagabend, 3. August 2024 gegen 20 Uhr, schrillten bei der freiwilligen Feuerwehr Stattegg die Alarmglocken. Ein Pferd geriet im Nordosten von Graz in Not und musste gerettet werden.

Feuerwehr musste „Tunnel“ freischneiden

Vor Ort stellte sich heraus, dass das Tier bereits gegen 17 Uhr entlaufen war. Mehrere Personen aus dem Stall konnten es bereits mit einer Drohne aufspüren. Da das Tier in einem sehr unzugänglichen Waldstück festsaß und zahlreiche umgefallene Bäume den Weg versperrten, mussten die freiwilligen Florianis aus Stattegg mit Motorsägen einen ca. 300 Meter langen „Tunnel“ durch den dicht bewachsenen Wald freischneiden.

©Freiwillige Feuerwehr Stattegg ©Freiwillige Feuerwehr Stattegg ©Freiwillige Feuerwehr Stattegg

Pferd geht es gut

„Da die Nacht rasch aufzog und das Gelände zusätzlich sehr anspruchsvoll war, mussten zahlreiche Beleuchtungsmittel an den Einsatzort gebracht werden“, heißt es von Seiten der Feuerwehr in einem aktuellen Einsatzbericht. Vor Ort war auch eine Tierärztin. Mit Absprache der Ärztin konnte das Pferd nach rund sechs Stunden aus dem Graben geführt und der Besitzerin unverletzt übergeben werden.

©Freiwillige Feuerwehr Stattegg ©Freiwillige Feuerwehr Stattegg

Unterstützung von allen Seiten

Zur Unterstützung bei der Rettung wurde die für den Bereich Graz-Umgebung zuständige Feuerwehr Gössendorf mit dem Großtierrettungsset von der Einsatzleitung nachalarmiert. Die freiwillige Feuerwehr Stattegg war mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 17 Mann vor Ort. Weiters rückten die Freiwillige Feuerwehr Gössendorf mit zwei Fahrzeugen und 12 Kräften, sowie die Polizei und eine Tierärztin zur Hilfe aus.