Bei Freifallturm: Schwerverletzter im Fantasia-Erlebnispark

Bei einem Unfall im Fantasia-Erlebnispark in Straßwalchen (Flachgau) sind am Dienstagnachmittag laut Auskunft des Roten Kreuzes eine Person schwer und eine Person leicht verletzt worden. Ein Notarzthubschrauber, mehrere Rettungswagen und ein praktischer Arzt standen im Einsatz. Weil die Drehleiter der örtlichen Feuerwehr an der Unfallstelle nicht eingesetzt werden konnte, wurden Höhenretter mehrerer Feuerwehren in Nachbarbezirken alarmiert.

Unfall bei Freifallturm geschehen

Der Unfall dürfte ersten Informationen zufolge bei einer der Attraktionen des Parks – einem „Free-Fall-Tower“ (zu Deutsch: Freifallturm) – passiert sein. Laut Polizei soll es sich bei den Verletzten um zwei Techniker des Freizeitparks handeln, die zum Unfallzeitpunkt Wartungsarbeiten durchführten. Dabei hat sich offenbar ein Teil von dem Tower gelöst, die zwei Bediensteten wurden polizeilichen Informationen zufolge eingeklemmt.

Update 17.45 Uhr: Bei Arbeiten hatte sich ein Teil gelöst

Die beiden Männer waren im Inneren eines als Burgturm verkleideten „Freefall-Towers“ mit Wartungsarbeiten beschäftigt, als es aus noch ungeklärter Ursache in sieben Metern Höhe zu dem Arbeitsunfall kam. Offenbar hatte sich ein Teil gelöst. Das Fahrgeschäft war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb, es befanden sich auch keine Besucher in dem Bereich. „Wir haben nach einer ersten Lageerkundung die Höhenrettungsgruppen der Berufsfeuerwehr Salzburg und der Feuerwehren Frankenmarkt und Ried im Innkreis in Oberösterreich nachalarmiert“, sagte Einsatzleiter Martin Beitschek von der Feuerwehr Straßwalchen zur APA.

„Das ist Gott sei Dank gut gegangen“

Der Notarzt versorgte die beiden eingeklemmten Personen am Unfallort und bereitete sie für den Abtransport vor. „In Absprache mit den Höhenrettern wurde das Fahrgeschäft dann mit dem Notablass Zentimeter für Zentimeter abgefahren, um die Eingeschlossenen Stück für Stück frei zu bekommen“, berichtete Beitschek. „Das ist Gott sei Dank gut gegangen.“ Der Einsatz habe sich schwierig gestaltet, weil die Rettung auf engstem Raum ablief und es im Inneren des Turms sehr heiß war. Die beiden Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr dürfte nicht bestehen.

Mehr als vier Dutzend Feuerwehrler im Einsatz

Insgesamt standen mehr als vier Dutzend Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen, ein Notarzthubschrauber, mehrere Rettungswägen und ein praktischer Arzt im Einsatz. Das Arbeitsinspektorat wurde eingeschaltet. (APA/red, 6.8.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2024 um 17:49 Uhr aktualisiert