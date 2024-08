Arbeitsunfall: 27-Jähriger stürzt drei Meter in die Tiefe

Veröffentlicht am 6. August 2024, 16:13 / ©Scaffolding/Pixabay

Der 27-Jährige aus Villach war mit dem Abbau des Baugerüsts beschäftigt, als er aus einer Höhe von runde drei Metern in die Tiefe stürzt. Der Mann schlug auf den Schotterboden am Unfallort auf und erlitt dabei mehrere Verletzungen. Umgehend wurde er in das UKH Klagenfurt überbracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2024 um 16:25 Uhr aktualisiert