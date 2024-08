Nicht angegurtet: Beifahrer (19) wird bei Auffahrunfall verletzt

Veröffentlicht am 6. August 2024, 16:13 / ©5 Minuten

Ein 36-jähriger Klagenfurter wollte am Dienstag auf einer Kreuzung im Stadtgebiet nach links abbiegen. „Dazu hielt er seinen Wagen verkehrsbedingt an“, erklären die Polizeibeamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt. In der Folge fuhr ihm ein 46-jähriger Autofahrer von hinten auf und schob ihn zuerst in ein entgegenkommendes Auto und schließlich ins Bankett.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Klagenfurt

„Ein beim 46-Jährigen mitfahrender 19-jähriger Klagenfurter war zu diesem Zeitpunkt nicht angegurtet und erlitt bei dem Auffahrunfall mehrere Verletzungen“, schildern die Polizisten. Auch die 56-jährige Beifahrerin aus dem entgegenkommenden Auto erlitt eine leichte Verletzung. Beide wurden von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. „Die durchgeführten Alkotests bei den Lenkern ergaben eine leichte – noch straffreie -Alkoholisierung des von hinten auffahrenden PKW-Lenkers“, so die Beamten abschließend.