Zwei Schwerverletzte bei Doppel-Unfall auf der B100

6. August 2024

Ein 35-jähriger Klagenfurter war heute Vormittag, gegen 9.45 Uhr, mit seinem Rennrad auf der B100 von Rothenthurn kommend in Richtung Spittal unterwegs, als er von dem Kleintransporter eines 42-jährigen Klagenfurters überholt wurde. Dieser streifte ihn mit dem rechten Außenspiegel, woraufhin der Rennradfahrer stürzte und sich schwer verletzte.

Mehrere Autofahrer boten ihre Hilfe an

Der 42-Jährige hielt unmittelbar danach am rechten Fahrbahnrand an, um Hilfe zu leisten. Ein weiterer Autofahrer, der aus der Gegenrichtung kam, hielt ebenfalls dort an und half, ehe auch noch eine dritte Autofahrerin stehen blieb und ihre Hilfe anbot. Doch dahinter war ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Salzburg, der nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und gegen den Wagen der Frau stieß.

Motorradfahrer krachte noch in zweites Auto

Dem nicht genug, krachte er auch in einen entgegenkommenden Wagen einer 63-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach-Land. Bei dem Zusammenstoß wurde er schließlich vom Motorrad geschleudert und kam im Straßengraben zum Liegen. Auch er wurde dabei schwer verletzt. Die beiden wurden von der Rettung daraufhin ins Krankenhaus nach Spittal gebracht, die B100 war für die Dauer der Unfallaufnahme von 10 bis 11.30 Uhr für den gesamten Verkehr in beide Richtungen gesperrt.