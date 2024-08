Infineon-Krise: Wie sehr trifft es Villach?

Bürgermeister Günther Albel meint im 5 Minuten Gespräch: "Ich bin ständig in Kontakt mit Infineon."

Bürgermeister Günther Albel meint im 5 Minuten Gespräch: "Ich bin ständig in Kontakt mit Infineon."

Veröffentlicht am 6. August 2024, 16:39 / ©Montage: 5 Minuten & Google Maps

Was sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) zu dieser Entwicklung? „In der Hightech-Branche mit ihren Zulieferbetrieben geht es auf und ab. Das war schon immer so. Das vorübergehende Nicht-Nachbesetzen von Jobs ändert nichts an der grundsätzlichen Aufwärtsentwicklung dieser Branche.“ Für den Villacher Bürgermeister sind andere Infineon-Standorte, wie etwa Graz, Innsbruck, Linz oder auch Klagenfurt, von der aktuellen Entwicklung vermutlich betroffener als die Draustadt.

Wie sehr trifft es Villach?

Albel zu 5 Minuten: „In Villach ist die Forschung und Entwicklung angesiedelt. Da wird es so gut wie keine Auswirkungen haben, was der Konzern nun angekündigt hat.“ Es könnte eher für andere Standorte ein Thema für diesen Jobabbau werden, glaubt der Stadtchef. „Ich bin ständig in Kontakt mit Infineon und weiß, dass bei uns alle Projekte weitergehen.“

Infineon setzt Sparstift an

Dieser Tage hatte ja Infineon-Vorstand Jochen Hanebeck den Abbau von 1.440 Stellen weltweit angekündigt. In Villach sind etwa 4.900 Mitarbeiter beschäftigt, in Graz etwa 500 sowie etwas über 200 in der Landeshauptstadt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2024 um 22:52 Uhr aktualisiert