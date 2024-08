Zeit drängt: Das braucht Petra nach Schockdiagnose jetzt dringend

Veröffentlicht am 6. August 2024, 16:51 / ©Geben für Leben

Nachdem die 58-jährige Petra aus Wien die Schockdiagnose Leukämie (Blutkrebs) erhalten hatte, hat man intensiv nach einem passenden Stammzellenspender für die leidenschaftliche Läuferin gesucht – doch bisher ohne Erfolg. Wie „Geben für Leben“ nun auf Facebook schreibt, drängt die Zeit bei ihr allerdings, weshalb man die Österreicher zum Spenden aufruft.

„Sie steht vor der größten Herausforderung ihres Lebens“

Obwohl Petra eben eine leidenschaftliche Läuferin ist, die Sport und Bewegung stets geliebt hat, kann sie genau das nun nicht mehr ausüben – „stattdessen steht sie vor der größten Herausforderung ihres Lebens“, so „Geben für Leben“. Die 58-Jährige hat zwei Kinder und einen Ehemann und ihre ganze Familie und viele Freunde sind nun für sie da, um ihr in dieser schweren Zeit beizustehen. Das gibt ihr zwar Kraft und Hoffnung, „doch was sie wirklich braucht, ist ein passender Stammzellenspender“.

„Jeder kann ein Lebensretter werden“

Und da kommt jeder ins Spiel, denn prinzipiell habe jeder die Möglichkeit, ein Lebensretter zu werden, weiß die Organisation „Geben für Leben“. Ist man zwischen 17 und 45 Jahre alt und gesund, kann man sich typisieren lassen. Dazu muss man nicht einmal irgendwohin gehen, das Set kann man sich auch ganz einfach hier nach Hause bestellen. Gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder Typisierungsaktionen überall in Österreich, wenn man das Ganze dann doch von Profis erledigen lassen will. Hier findet ihr die Termine und Co.