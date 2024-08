„Sicher leben“ in Graz: Stadt und Holding unterstützen Deutschkurse

Ein Mobilitätssponsoring von 20.000 Euro wurde in Graz in die Hand genommen.

Dabei spielt der möglichst rasche Zugang zu niederschwelligen und kostengünstigen Deutschkursen für Menschen mit Fluchthintergrund eine wesentliche Rolle.

Gleichzeitig zeigt die Erfahrung, dass viele Menschen in besonders prekären Situationen leben und zunehmend die Fahrtkosten für die regelmäßige Kursteilnahme nicht aufbringen können. Um in diesen Fällen gezielt unterstützen zu können, sichert die Stadt Graz und die Holding Graz 20.000 Euro für die Deutschkurse von „sicher leben“ im Jahr 2024 zu. Die Teilnehmer erhalten dadurch für die Dauer der Deutschkurse Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel der Grazer Linien und somit in vielen Fällen auch erstmalig einen Zugang zu Sprache und der Gesellschaft in Österreich.

„Mit den Kursangeboten stärken und fördern wir Menschen dabei, Deutsch zu lernen und sich ein selbständiges Leben aufzubauen“ Bürgermeisterin der Stadt Graz, Elke Kahr (KPÖ)

Deutsch-, Computerkurse und Co.

Seit 2015 bietet SICHER LEBEN durch die Förderung des Integrationsreferats der Stadt Graz in der Sprach- und Lebensschule Weichenstellwerk Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund ein umfassendes Angebot: von Deutschunterricht (Alphabetisierung – B1) und Computerkursen bis hin zu Workshops, Hilfsangeboten und Beratung zur besseren Orientierung in Graz, der Steiermark und Österreich. Über Jahre hinweg haben bereits tausende Menschen dieses Angebot wahrgenommen und so zum sicheren, friedlichen und selbstbestimmten Leben beigetragen. „Ein gutes Miteinander aller in Graz lebenden Menschen beginnt beim gegenseitigem Verständnis. Darum ist es uns wichtig, den Erwerb der deutschen Sprache von Anfang an zu unterstützen“, erklärt die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr abschließend.